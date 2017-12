Fipe revisa IPC de julho para 1,0% A Fipe anunciou a revisão, de 0,80% para 1,0%, a projeção do Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP) para o mês de julho. Segundo o professor Juarez Rizzieri, pesquisador da Fipe, o aumento nos preços das hortaliças, motivado pelas geadas dos últimos dias, foi o principal motivo para a alteração do IPC. O resultado das geadas terá um impacto de 0,20% no índice. O resultado de julho vai superar a inflação acumulada no primeiro semestre do ano, de 0,87%. Rizzieri destacou que, apesar da alta no IPC, o efeito geada não terá impacto nem na projeção do IPC para o ano, de 4,5%, nem no cumprimento da meta de inflação do governo, de 6%. Em razão do próprio ciclo das hortaliças, o efeito da geada terá impacto maior no índice apenas nas duas últimas quadrissemanas deste mês, dissipando-se em meados de agosto. Na avaliação de Rizzieri, a alta dos preços em razão da geada tem muito de especulativo, mas pode ser minimizado porque o consumidor vai substituir uma hortaliça cujo preço cresceu por outra com preço estável. IPC de agosto deve ser de 0,80% Rizzieri afirmou que o piso do IPC para agosto está previsto em 0,80%. Mas, caso os itens vestuário e alimentação não regridam no mês que vem, o que tem boas chances de ocorrer, a inflação de agosto superará a de julho. Para o mês que vem, a Fipe prevê uma contribuição da gasolina de 0,18% no índice, a exemplo do que acontece um julho, além de 0,03% do gás, 0,20% com os reajustes de telefone em 8%, mais 0,55% com o aumento da energia elétrica em 13,83%. Segundo análise da Fipe, a alta acumulada de preços no ano até agosto deverá chegar a 3%, restando outros 1,5% para serem divididos entre setembro, outubro, novembro e dezembro.