Fipe revisa projeção de IPC para março de 0,40% para 0,25% A taxa média de inflação apurada na cidade de São Paulo caiu 0,07 ponto porcentual, de uma taxa de 0,27% na segunda para 0,20% na terceira quadrissemana de março. Este movimento levou o coordenador do Índice de Preços da Fipe (IPC-Fiep), Paulo Picchetti, a revisar a previsão para o mês, de 0,40% para 0,25%. De acordo com ele, os preços dos produtos industrializados, que fecharam na média das quatro semanas comparativamente às quatro semanas anteriores em 0,46%, foram o grande fator de surpresa do IPC. Segundo ele, apesar dos itens industrializados terem subido mais que o dobro em relação ao índice cheio, o ritmo de alta desses produtos ficou aquém do previsto. "Esperava uma variação maior, em torno de 0,54%, mas os preços dos industrializados subiram numa intensidade menor", disse. Na avaliação do economista, esta elevação só pode estar relacionada à baixa renda do consumidor.