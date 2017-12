Fique atento a ofertas públicas e AGEs Nesta quarta-feira (20), a Copel realiza uma assembléia geral extraordinária (AGE) para aprovar a criação de subsidiárias integrais. Também na quarta-feira ocorre o leilão de oferta pública da Martrex (Epeda), às 13h30. O valor da oferta pelas ações (EPED3 e EPED4) é de R$ 14,00 por lote de mil, reajustado pela TR. Os vendedores deverão entregar suas ofertas até as 18 horas do dia 19/12, diretamente ao diretor do pregão ou registrá-las no sistema Mega Bolsa pelos códigos EPED3L e EPED4L. A corretora intermediadora da operação será a Coinvalores. Na quinta-feira (21) acontece outra AGE para aprovar reestruturação societária, desta vez da VCP. A companhia pretende aprovar a incorporação de três controladas: Gordura Agro Florestal Ltda., Boa Vista Agro Florestal Ltda. e Nitro Agro Participações Ltda. Para a sexta-feira (22), está previsto o leilão de oferta pública de compra de ações ordinárias (ON - com direito a voto) e preferenciais (PN - sem direito a voto) da Cosern. O preço unitário é de R$ 3,90. O Bradesco fecha a semana com AGE para aprovar o desdobramento de ações em 20%. Os acionistas receberão gratuitamente 1 ação nova para cada 5 possuídas, na mesma espécie dos papéis detidos na data da assembléia. Ainda nesta semana, até dia 22, a Odebrecht deverá vender sua participação de 38,76% na União de Indústrias Petroquímicas S.A. (Unipar) em um leilão a ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A venda faz parte do programa de reestruturação acionária das duas companhias e busca desfazer a sociedade mantida por ambas na OPP Polietileno