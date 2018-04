Fique de olho No cenário doméstico, o destaque da semana fica por conta da divulgação da pesquisa do IBGE sobre emprego e salário na indústria, que pode dar mais indícios sobre a atividade econômica, e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado o indicador oficial de inflação do País, embora analistas não vislubrem riscos à aceleração de preços. No exterior, a agenda é fraca, mas os indicadores com maior potencial de repercussão sobre os preços no mercado financeiro são o índice de atividade do setor de serviços e os dados de confiança do consumidor dos Estados Unidos, diante da importância do consumo no desempenho econômico do país. Analistas ficarão atentos também à revisão do PIB do primeiro trimestre da zona do euro. Segunda-feira, 6 IBGE: Pesquisa Industrial Regional (maio). EUA: Atividade do Setor de Serviços (ISM) de junho. Terça-feira, 7 Inflação: IGP-DI (junho). CNI: Indicadores Industriais (maio). IBGE: Levantamento Produção Agrícola (junho). Reino Unido: Produção Industrial (maio). China: Atividade Industrial (junho). Quarta-feira, 8 Inflação: IPCA e INPC (junho). EUA: Crédito ao consumidor (maio). Euro: PIB revisado (1º tri). Itália: reunião do G-8. Quinta-feira, 9 Feriado no Estado de SP. Inflação: IGP-M (prévia de julho). EUA: Estoques (maio). Reino Unido: reunião do BC. Sexta-feira, 10 IBGE: Pesquisa Industrial/Emprego e Salário (maio). EUA: Balança comercial (maio). EUA: Sentimento do Consumidor (julho).