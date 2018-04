Fique de olho No exterior, destaque maior para divulgações na China, como a do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre e a da produção industrial de junho. Nos Estados Unidos, também serão conhecidos resultados importantes de demanda e atividade de junho, como as vendas no varejo e a produção industrial. No Japão, o Banco Central fará reunião sobre juros. Esses indicadores e eventos darão uma medida do estágio atual da economia global. No cenário doméstico, a agenda é mais modesta, com a divulgação de parciais de indicadores de inflação e o anúncio da arrecadação federal de junho. Destaque maior para a Pesquisa Mensal do Comércio, que trará o desempenho do varejo em maio, mostrando se a demanda no País ainda continua sendo sustentada pelo crescimento da renda dos trabalhadores. Segunda-feira, 13 Inflação: IPC-Fipe (prévia de julho). EUA: Contas do governo (junho). Terça-feira, 14 IBGE: Vendas varejo (maio). FGV: Sinalizador de Produção Industrial (junho). EUA: Preços ao Produtor (PPI) de junho. EUA: Varejo (junho). EUA: estoques (maio). Euro: Produção(maio). Quarta-feira, 15 EUA: ata do Fed. EUA: Preços ao Consumidor (CPI) de junho. EUA: Produção Industrial (junho). China: PIB (2º trimestre). China: Produção Industrial (junho). Japão: reunião do Banco Central . Quinta-feira, 16 Receita: Arrecadação (junho). Balanços: Aracruz. EUA: Tesouro/Fluxo líquido de capitais (maio). Sexta-feira, 17 Inflação: IGP-10 (julho). Balanços: VCP.