Fique de olho No cenário doméstico, o ponto alto da agenda será a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que na quarta-feira anunciará a taxa de juros básica para a economia brasileira até 2 de setembro. Atualmente, a Selic está em 9,25% ao ano e, segundo as previsões de 62 instituições financeiras consultadas pelo AE Projeções, deverá ser reduzida em mais 0,5 ponto porcentual nesta quarta. A agenda reserva espaço também para a inflação pelo IPCA-15, em julho. No exterior, o anúncio mais importante será feito nos Estados Unidos, na segunda-feira, quando o Conference Board divulgará os Indicadores Antecedentes referentes a junho - uma ponderação de índices que sinaliza o nível de atividade na maior economia do mundo. A expectativa é de variação de 0,7%, ante uma taxa de 1,2% em maio. Segunda-feira, 20 Balanços: GVT Holding. Bovespa: Vencimento de opções sobre ações. EUA: Indicadores Antecedentes (junho). Terça-feira, 21 Inflação: IGP-M (prévia de julho). Indústria: Sondagem Confederação Nacional da Indústria (CNI). EUA: Discurso do presidente do Fed, Ben Bernanke. Quarta-feira, 22 Copom: Decisão sobre Selic. Balanços: Usiminas e Net Serviços. EUA: Discurso do presidente do Fed, Ben Bernanke. Quinta-feira, 23 Inflação: IPC-S (prévia de julho). IBGE: Taxa de Desemprego (junho). FGV: Sondagem do Consumidor (julho). BC: Nota sobre Mercado Aberto (junho). Balanços: Redecard. Sexta-feira, 24 Inflação: IPCA-15 (julho). Balanços: Weg. EUA: Sentimento do Consumidor (julho). Reino Unido: Produto Interno Bruto (2º Trimestre).