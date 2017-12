Fique por dentro da crise energética do País Em tempo real, o portal www.estadao.com.br dá ampla cobertura com relação às questões da crise de energia em que vive o País. O noticiário envolve questões desde como os brasileiros estão sendo afetados pelas medidas de racionamento anunciadas pelo governo até a atuação de entidades que avaliam as medidas como sendo inconstitucionais. Além do noticiário, o portal traz uma Cartilha de Racionamento de Energia, que oferece dicas para reduzir o consumo de energia em determinados aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, a orientação para o cálculo do valor da sobretaxa e do bônus para quem economizar energia, as metas estipuladas pelo governo etc. Não deixe de ver também as orientações para um eventual, ou programado, apagão. Planeje seus gastos O consumidor residencial deve planejar o seu gasto mensal, já que quem não contiver os seus gastos em 20% da média dos meses de maio, junho e julho do ano passado estará sujeito a cortes no fornecimento de energia elétrica. Outra medida do racionamento é a sobretaxa para gastos acima de 200 KWh (veja os detalhes na cartilha).