Firestone faz recall de 40 mil pneus de picapes Ford A Firestone está convocando os proprietários das picapes da Ford F-350 e F-250 para uma substituição dos pneus da marca no Brasil. Os consumidores devem agendar a substituição pelo telefone 0800 161718. O recall, que será efetuado até o dia 21 de maio de 2002, é dirigido aos veículos equipados com pneus LT265/ 75R16 Steeltex A/T Índice de Carga E fabricados no País entre setembro de 1999 e junho deste ano. A empresa informou que a Ford detectou 16 ocorrências de separação da banda de rodagem em um lote de 48 mil pneus produzidos. Cerca de 40 mil destes pneus permanecem no mercado brasileiro. Os pneus a serem substituídos integram as séries de número E2W8IXV369 até E2W8IXV529; E2W8IXV0100 até E2W8IXV5300 e E2W8IXV0101 até E2W8IXV2501.