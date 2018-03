Firjan aponta queda de 7,8% nas vendas em abril As vendas reais da indústria fluminense registraram queda de 7,8% em abril ante março. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em sua pesquisa de Indicadores Industriais referente ao mês. Em comparação com abril do ano passado, a queda nas vendas da indústria no setor foi de 1,25%. Segundo a Firjan, a queda de 46,69% nas vendas do setor de Material Elétrico, no mesmo período de comparação, foi uma das mais expressivas entre os setores de atividade. Em abril, o pessoal ocupado na indústria fluminense subiu 0,29% ante março. Neste item, os setores que mais se destacaram foram material de Transporte (+2,75%), Material Elétrico (+1,86%), e Material Plástico (+1,63%). Por sua vez, a massa salarial cresceu 3,82% em abril em comparação ao mês anterior. Neste campo, as maiores altas ficam por conta do setor de Vestuário e Calçados (+21,76%) devido à fase de produção de sua coleção de inverno. Também foi detectado em abril crescimento de 4,98% das horas trabalhadas em relação a março.