Firjan espera neste ano mesmo volume de vendas de 2002 Os empresários fluminenses esperam manutenção do patamar de vendas no quarto trimestre deste ano em relação a igual período no ano passado. A avaliação é da pesquisa "Desempenho e Expectativas da Indústria Fluminense" para 2003-2004, divulgada hoje pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). A análise consultou 115 empresários industriais durante o mês de dezembro. De acordo com a pesquisa, 39,1% dos consultados esperam manter o nível de vendas nos últimos três meses de 2003, em relação ao quarto trimestre de 2002; 33% estimam aumento de vendas e 27,8% estimam queda nas vendas. De acordo com a Firjan, os setores de material elétrico, perfumaria, sabões e velas, e material de transporte concentraram maior porcentual de empresas que estimam alta de vendas no último trimestre do ano. A Firjan informou ainda que o número de empregados em dezembro manteve-se constante na maioria das empresas consultadas (53,6%), ou seja, sem perspectiva de demissão. Cerca de 17,9% dos entrevistados afirmaram ter contado com aumento de pessoal no último trimestre do ano, enquanto 28,6% afirmaram ter efetuado demissões. Entretanto, a Firjan destaca que na pesquisa 84,3% dos industriais pesquisados esperam estabilidade ou alta no faturamento durante o primeiro trimestre de 2004, o que, na avaliação da Firjan, confere "tendência de otimismo" entre os industriais do estado para o ano que vem.