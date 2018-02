Firjan fechou 29,9 mil vagas em 2001 A indústria fluminense fechou 29.952 vagas de trabalho no ano passado, com queda de 5,65% no número de pessoas ocupadas ante 2000, segundo dados divulgados hoje pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). As maiores quedas entre um ano e outro ocorreram nos setores de material plástico (-13,79%), vestuário e calçados (-12,24%), produtos farmacêuticos (-9,46%) e produtos alimentares (-8,69%). Segundo a chefe da assessoria de pesquisas econômicas da Firjan, Luciana Mendes de Sá, a queda no número de pessoas ocupadas no ano passado ocorreu como resultado do racionamento energético, elevação dos juros e crise argentina. "Houve redução do nível de atividade, com queda no número de ocupados", disse. Entre 1992 (início da série histórica da Firjan) e o ano passado, foram fechadas 379.453 vagas na indústria do Rio.