Firjan: indústria do Rio está otimista com o ano 2010 A indústria do Rio de Janeiro está otimista com o ano de 2010. Ao contrário do clima de insegurança dos primeiros dias de dezembro de 2008, pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) com 225 empresas apontou que um terço destas companhias acredita que a crise já acabou e para 43% o próximo ano será melhor do que o atual. A pesquisa também apontou que, de cada dez empresas pesquisadas, quatro já apresentam ritmo de produção maior no quarto trimestre deste ano se comparado com o mesmo período do ano passado. Na comparação com o período pré-crise, 64,9% das empresas informaram já terem recuperado o ritmo de produção, enquanto que 20,9% estão com a produção abaixo.