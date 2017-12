Firjan notificará Fenaban e sindicato por prejuízo com greve A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) informou ontem à noite que vai notificar extrajudicialmente hoje a Federação Brasileira de Bancos e o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, quanto aos prejuízos originados da greve dos bancários, iniciada no último dia 15. Segundo comunicado da Firjan, "esse é o primeiro passo na direção de ressarcimento que a Firjan pretende pedir a essas entidades caso a greve persista". Os bancários reivindicam 25% de reajuste salarial.