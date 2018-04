Firjan pede ao governo revisão do Refis O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, pediu ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, a modificação do Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Segundo o empresário, o programa fez o governo arrecadar mais de R$ 1 bilhão adicionais, porém 70% das empresas estão saindo do programa. Ele entregou uma carta ao ministro e um documento intitulado "Diagnóstico e Soluções para o Programa de Recuperação Fiscal (Refis)". Na carta, diz que mudanças são "condição essencial para a manutenção do emprego e da renda no País", e considera excessivas algumas das regras de expulsão do programa, principalmente a que proíbe a inadimplência de obrigações fiscais futuras por três meses consecutivos, ou seis alternados. Na carta, o presidente da Firjan cita também leis que aumentaram a carga tributária, como a 9.718, de 1998, que ampliou a alíquota e a base de cálculo do Cofins; a 110, de 2001, criando novas contribuições sociais para empresas; a emenda constitucional 33, de 2000, que permitiu aos Estados a alteração do ICMS; e a medida provisória 22, deste ano, que aumentou a base de cálculo da Cofins das prestadoras de serviço para 32% do faturamento. Amaral respondeu que o documento entregue seria estudado.