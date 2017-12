Firjan revisa previsão de crescimento para vendas da indústria A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) revisou para baixo a previsão de crescimento das vendas reais da indústria fluminense neste ano, de 5% para "em torno de 3%", na comparação com 2002. A chefe da Assessoria de pesquisas econômicas da entidade, Luciana de Sá, disse que a revisão ocorreu porque havia expectativa de uma "recuperação mais rápida" das vendas em setembro, que no entanto foi "lenta", com aumento de 2,9% ante agosto. Luciana de Sá salientou, entretanto, que o resultado de setembro foi negativamente influenciado pela indústria química, que tem o maior peso na estrutura industrial do Estado. Segundo ela, caso as exportações de derivados de petróleo não tivessem registrado queda no período, levando à retração das vendas do setor químico (-7,09% ante agosto), a indústria fluminense teria registrado um aumento de 10% nas vendas reais em setembro na comparação com agosto. A economista ressaltou também o aumento de 4,8% nas vendas reais da indústria do Rio no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre, com expansão de todos os setores pesquisados exceto o mecânico. "Isso mostra uma recuperação, que não é forte ou rápida, mas confirma que o fundo do poço ficou para trás", disse.