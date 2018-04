Firmas dos EUA podem estar inflando lucros em até US$ 60 bi As empresas norte-americanas podem estar inflando seus lucros em até US$ 60 bilhões por ano através da assunção dos fundos de pensão, segundo pesquisa realizada pelo banco de investimentos Dresdner Kleinwort Wasserstein, afirma o jornal The Times. A suspeita recai sobre as 250 principais companhias norte-americanas que oferecem esquemas definidos de benefícios de pensão, garantindo aos funcionários um ganho pré-definido na época da aposentadoria. Em média, as empresas que adotam esses esquemas definidos de benefício estão assumindo uma taxa anual de retorno de 9,3% sobre seus investimentos, o que significa uma assunção extraordinária, dado especialmente as atuais condições do mercado. Após o recente nervosismo do mercado, os esquemas definidos de benefícios de pensão adotados pelas grandes empresas estão preocupando os investidores em todo o mundo. Com o declínio dos preços das ações, esses esquemas de benefício parecem cada vez mais difíceis de serem custeados. Empresas em todo o mundo estão enfrentando dificuldades em financiar esses generosos acordos de pensão e as companhias norte-americanas não são uma exceção, afirma o jornal britânico. Outra questão salientada pelo jornal são as questionáveis técnicas contábeis utilizadas nos EUA que geram uma impressão enganosa sobre a saúde da empresa, como por exemplo ocorreu com a Enron e a WorldCom. As práticas contábeis nos EUA são complexas, em especial no campo dos fundos de pensão e a agência de rating Standard & Poor´s já lançou uma investigação sobre a forma como os EUA contabilizam esses fundos de pensão, acrescenta o jornal.