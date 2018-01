Fiscais agropecuários analisam operação padrão A adoção de operação padrão na inspeção de mercadorias nas indústrias, portos e aeroportos será decidida pelos fiscais agropecuários federais até o meio-dia de hoje. "Estamos consolidando as respostas enviadas pelas 27 representações estaduais", disse o diretor de comunicação da Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (Anffa), Alexandre Palma. Na noite de ontem, a direção da Anffa, em Brasília, enviou, por fax, documento às associações estaduais consultando sobre a possibilidade de adotar a operação padrão. Na prática, se aceita a operação padrão, haverá lentidão no processo de inspeção dos produtos agrícolas, mas os trabalhos não ficarão parados como acontece atualmente. Todas as cargas serão avaliadas. Os fiscais estão em greve desde segunda-feira.