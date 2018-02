Fiscais agropecuários paralisam atividades por cinco dias

Os fiscais federais agropecuários iniciaram nesta terça-feira, 24, uma paralisação por cinco dias na tentativa de conseguir do governo reajuste de 45% para a categoria. A proposta atual do governo é muito inferior ao pedido: reposição de 4% entre 2007 e 2009. Até o início da tarde desta terça-feira, de acordo com o presidente da Associação Nacional dos Fiscais Federais (Anffa), Luiz Fernando Santos Carvalho, representantes da categoria não tinham sido chamados pelo Ministério do Planejamento para retomar as negociações. Para o presidente da associação no Rio Grande do Sul, José Luiz Castilhos, o governo está tratando o assunto com descaso."Se estivessem preocupados (governo federal) teriam tentando chegar a uma proposta decente. O que ocorreu não foi negociação. Esperamos que esse problema se resolva, ninguém quer fazer greve", afirmou.