Fiscais apreendem produtos ilegais em feira de Brasília A Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal apreenderam durante blitz na feira dos importados em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 20, cerca de 600 produtos no valor calculado entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão. Foram apreendidos eletrodomésticos e aparelhos de vídeo e som vindos principalmente da China. Os agentes da Receita Federal identificaram quatro pessoas responsáveis pelas mercadorias. Elas têm até 48 horas para apresentar as notas de importação dos produtos. Caso contrário vão responder a processo criminal por sonegação fiscal e descaminho, ou seja, a entrada de mercadorias estrangeiras sem o correspondente pagamento dos tributos.