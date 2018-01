Fiscais da Receita dizem que a greve continua O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) informou hoje, por meio da assessoria, que o trabalho dos fiscais da Receita Federal nas aduanas não foi regularizado na semana passada e que a greve da categoria continua. Segundo a Unafisco, a informação dada pelo Ministério do Desenvolvimento é "improcedente". O ministério divulgou hoje os dados da balança comercial da semana passada e atribuiu os expressivos aumentos de exportações e importações à "regularização de operações por parte dos fiscais das aduanas". Os dados divulgados hoje mostram aumento de 38,27% nas exportações na comparação com a semana anterior (de US$ 1,365 bilhão para US$ 1,875 bilhão) e crescimento de 13% nas importações no período (de US$ 884 milhões para US$ 999 milhões). Segundo a Unafisco, a adesão dos fiscais à greve ficou, na contagem da semana passada, entre 80% e 85% da categoria.