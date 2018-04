Fiscais da Receita fazem operação-padrão Os fiscais da Receita Federal estão promovendo paralisações e operações-padrão em aeroportos e portos de todo o País. No Aeroporto internacional do Rio Galeão/Antônio Carlos Jobim, apenas cargas perecíveis, remédios e animais vivos estão sendo liberados, segundo o presidente para o Rio de Janeiro do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco-RJ), Alexandre Teixeira. No desembarque de passageiros, os fiscais estão promovendo uma operação-padrão. Os fiscais pleiteiam a revisão do texto da Medida Provisória 2175, em tramitação no Congresso, que reestrutura a carreira de auditor fscal. ?A MP é cheia de distorções que precisam ser corrigidas, como a redução do salário inicial para 50% do que era em 1995?, diz Teixeira. Além disso, querem um reajuste salarial de 24%. Nesta quinta-feira, a categoria se reúne em assembléias por todo o País para definir novas paralisações para a semana que vem.