Fiscais da Receita protestam contra demissão de Lina Um grupo de cem fiscais da Receita Federal na Bahia promoveu ontem, em Salvador, um protesto contra a exoneração da ex-secretária nacional do órgão, Lina Maria Vieira, afastada na quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Os motivos da exoneração não foram explicados, mas os manifestantes apontam que Lina foi vítima de pressão de grandes grupos, como Ford, Banco Santander e Petrobrás, por ter intensificado a fiscalização sobre eles. "A Receita Federal, por suas atribuições, não pode sofrer ingerência política", disse o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil (Unafisco) na Bahia, Antônio César Sapucaia. No ato, alguns auditores fiscais colocaram fitas adesivas sobre a boca e amarraram as mãos.