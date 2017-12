Fiscalização da CET faz 274 autuações A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Prefeitura de São Paulo, fez 274 autuações por uso de celular ao volante anteontem, primeiro dia do início da fiscalização do órgão para esse tipo de infração de trânsito. Esse balanço supera a média de 165 autuações feitas por dia pela Polícia Militar em junho. A multa é de R$ 85,12 e representa perda de quatro pontos no prontuário do motorista infrator. Como a fiscalização dessa infração está sendo iniciada pela CET e ela não tem dados estatísticos sobre o uso do celular, o parâmetro mais próximo, para comparação, é a média de autuação diária feita pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), da PM. Em todo o mês de junho, o CPTran autuou 4.736 motoristas que falavam ao celular enquanto dirigiam. As autuações servem como indicadores de que o reforço da CET na aplicação de multas não inibiu os motoristas habituados a usar o celular ao volante. Anteontem, era possível flagrar motoristas que, para evitar a multa, escondiam o celular quando passavam por um fiscal. Outros eram vistos dirigindo e falando ao celular em ruas onde não havia agentes. Mais segurança O diretor de Operações da CET, Irineu Gnecco, explicou que não se trata de mais uma multa instituída com finalidade de arrecadação. Segundo ele, o objetivo é evitar acidentes e aumentar a segurança dos pedestres e dos motoristas, já que o celular ao volante é fator de risco. A CET recomenda que o motorista pare o carro se precisar telefonar com urgência. Ele também pode usar um aparelho viva-voz ou fone de ouvido, em um só lado, sem correr o risco de multa. Sai mais barato equipar-se com um desses aparelhos do que pagar multa. Um fone da BCP, sem adaptador, para aparelhos Motorola, tem preços a partir de R$ 29,00. Quanto ao viva-voz, o preço dos modelos da Telesp varia de R$ 79,00 a R$ 89,00, e os da BCP custam de R$ 60,00 (sem gravador) a R$ 105,00 (com gravador e caixa de som).