Fischer recebe Lula após fim da cúpula de Viena O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido neste sábado pelo chefe de Estado da Áustria, Heinz Fischer, a quem agradeceu pela organização da IV cúpula União Européia-América Latina e Caribe. Lula foi recebido com honras militares no Hofburg, sede da Presidência austríaca e antigo palácio imperial dos Habsburgo, no centro de Viena. Segundo fontes presidenciais, Lula, que cancelou uma entrevista coletiva prevista para esta tarde, defendeu no encontro com Fischer uma distribuição mais equilibrada da representação continental nas Nações Unidas. Além da reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), os dois chefes de Estado conversaram sobre o intercâmbio cultural, o fomento de fontes renováveis de energia e a cooperação econômica. Antes do encontro com Fischer no Hofburg, Lula se reuniu pela manhã com o presidente boliviano, Evo Morales. As relações entre as duas nações não atravessam um bom momento depois que Morales acusou a Petrobras de trabalhar "ilegalmente" no País.