Fisco argentino pede embargo milionário sobre bens do Carrefour O Fisco da província argentina de Buenos Aires pediu que a Justiça determine um embargo de US$ 46,4 milhões sobre bens da rede francesa de supermercados Carrefour, a maior do país, por evasão de impostos. O subsecretário de Receita Pública da província argentina, Santiago Montoya, disse que o Carrefour e sua subsidiária Norte devem impostos pelo aluguel de espaços especiais e serviços de publicidade a seus fornecedores. A rede de supermercados recebe de seus fornecedores um desconto nos preços pela concessão de espaços especiais para exibir seus produtos ou para fazer propaganda deles nas lojas. Montoya disse que a empresa francesa se negou a informar ao Fisco a receita adquirida com os descontos nos preços dos produtos em troca desses serviços aos fornecedores. "Como se negou a fornecer essa informação, com a desculpa de que seus contratos são confidenciais, fizemos um cálculo sobre o que a empresa deve pagar", disse o subsecretário. Portanto, Montoya disse que o Fisco pediu à Justiça que ordene um embargo de 111 milhões de pesos (US$ 38,5 milhões) sobre os bens do Carrefour e de 23 milhões de pesos (US$ 7,9 milhões) sobre os bens do Norte, rede de supermercados comprada pela empresa francesa em 1998.