Fisco calcula sonegação de R$ 57 mi no comércio virtual A Operação Matrix, coordenada pela Secretaria da Fazenda de São Paulo e pela Receita Federal, identificou dez empresas de comércio eletrônico que chegaram a sonegar R$ 57,6 milhões por ano, em média. Segundo o coordenador da administração tributária da Fazenda estadual, Otávio Fineis Júnior, os comerciantes vendiam produtos que entravam no País sem recolher impostos por meio de grandes portais de comércio eletrônico. Lojas virtuais com preços muito abaixo da média foram as primeiras a serem consideradas suspeitas. Os agentes envolvidos na investigação, que teve início em fevereiro, se fizeram passar por compradores e chegaram a adquirir produtos de comerciantes irregulares.