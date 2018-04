Fisco dos EUA investiga contas de brasileiros em banco suíço O Fisco americano investiga o envio de dinheiro de brasileiros para contas do banco UBS na Suíça, com passagem por Miami. As autoridades dos Estados Unidos já pediram informações ao UBS. Documentos a que o Estado teve acesso, que estavam com ex-executivos do UBS, revelam que havia um programa nos Estados Unidos para ganhar clientes latino-americanos e transferir fortunas para contas na Suíça. O UBS se recusou a comentar a informação. Na quinta-feira, o jornal suíço Le Temps mostrou que o esquema era "amplamente usado" para enviar fortunas de latino-americanos para contas secretas no UBS, sem pagar impostos nos EUA, conforme a denúncia dos ex-colaboradores do UBS. O UBS está sendo pressionado pela Justiça americana a fornecer os nomes de 52 mil clientes que teriam sido auxiliados a escapar do Fisco e enviar ilegalmente dinheiro para fora do país. O caso se transformou em uma crise diplomática, com o governo suíço ameaçando interceptar qualquer liberação de dados do UBS. O caso chegou a uma corte de Miami, mas foi adiado para que o UBS possa negociar uma solução com os americanos. Essa solução poderia custar US$ 5 bilhões. Caso não haja acordo ou os dados dos clientes não sejam entregues, a corte de Miami já indicou estar disposta a confiscar os ativos do UBS no país. Mas a disputa, que até agora parecia apenas envolver cidadãos americanos, começa a ganhar novas dimensões. Os documentos mostram como, desde 2003, um escritório em New Jersey foi encarregado de estabelecer um programa incentivando gerentes de bancos nos Estados Unidos e na América Latina a oferecer a abertura de contas na Suíça. Os documentos estão entre as informações passadas pelo Fisco americano à Corte Federal de Miami. Os documentos revelam uma outra dimensão das atividades do UBS nos Estados Unidos. O banco não estaria apenas em busca dos clientes americanos, mas dos latino-americanos e, especialmente, dos brasileiros. O que fez as autoridades americanas olharem para os clientes brasileiros do UBS foi uma apresentação interna da cúpula do banco usada para treinar gerentes para atuar na conquista de clientes latino-americanos e oferecer contas na Suíça, onde poderiam ter "mais privacidade". A apresentação de powerpoint está hoje com a Corte Federal de Miami. Em uma cópia obtida pelo Estado, a cúpula do UBS mostra um "caso de sucesso" e usa, para isso, o exemplo de um brasileiro para explicar aos gerentes de toda a América Latina como fazer para enviar dinheiro de um cliente para a Suíça usando o novo modelo. O sistema foi criado em 2003 e tinha como objetivo incentivar clientes da filial do UBS em Miami a abrir contas na Suíça. Cada gerente ganharia uma comissão por cliente obtido. Na apresentação, o cliente modelo é um brasileiro que tenta diversificar seus depósitos pelo mundo em um valor de US$ 3,2 milhões. Fica claro, ainda, que o cliente obtém a vantagem "que não se poderia oferecer enquanto estivesse registrado nos Estados Unidos". A corte interpretou essa frase como evasão fiscal. O sistema, chamado de "Referral Program", teria os dados centralizados em um escritório na cidade de Weekhaven, no Estado americano de New Jersey. O sistema permitia até mesmo que os gerentes do UBS buscassem clientes em bancos concorrentes e cita nominalmente o Credit Suisse como alvo. Nos três primeiros meses do programa, foram transferidos US$ 200 milhões dos EUA para a Suíça. O sistema ainda garantia que cada gerente ganharia uma comissão por cliente que conseguisse ganhar.