Fisher deixa cargo de subsecretário do Tesouro americano O subsecretário do Tesouro dos EUA para Finanças Domésticas, Peter Fisher, apresentou carta de renúncia ao cargo, na qual diz que deixará o posto em 10 de outubro para "voltar a Nova Jersey com a família". A Casa Branca anunciou que o presidente George W. Bush pretende indicar para o cargo Kenneth Leet, atual diretor-gerente da divisão de investment banking da Goldman Sachs em Londres. As informações são da Dow Jones.