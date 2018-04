Fishlow faz previsão otimista sobre o Brasil O diretor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, Albert Fishlow, disse hoje, no programa "Bom Dia, Brasil", acreditar que, qualquer que seja o candidato eleito presidente do Brasil, em outubro, a pressão do mercado internacional sobre o País vai diminuir. "Eu vejo continuidade na política econômica interna", disse Fishlow. "Apesar de todas as diferenças internas na campanha eleitoral, eu vejo que 90% das coisas ditas pelos candidatos são consistentes. Todo mundo é favor da continuação da taxa de superávit fiscal de 3,75% (do PIB), do crescimento das exportações, de uma melhor distribuição de renda, de alterar as leis de arrecadação de tributos. Então, eu vejo isso como indicação de maturidade do Brasil". Argentina Além de uma postura especulativa dos investidores internacionais diante da situação de incerteza reinante no Brasil, enquanto não se sabe quem será o novo presidente do País, um fator adicional é "a falta de ação na hora certa para alterar a situação da Argentina", disse Fishlow. Ele lembrou que "já faz nove meses que a Argentina continua sem solução e, em conseqüência, isso vai ter influência negativa sobre a situação no Uruguai e, também, a do Brasil". Albert Fishlow, no entanto, não vê perspectiva negativa quanto à postura dos investidores internacionais com relação ao Brasil, no futuro. "Eu tenho confiança no Brasil", disse ele. "Veja bem que o Brasil, apesar de tudo, está crescendo a uma taxa quase igual à taxa melhor dos países da Região: quase igual à taxa do México e do Chile, maior que as da Colômbia, da Venezuela, da Argentina e da Colômbia. Então, nesse sentido, o Brasil não está indo mal".