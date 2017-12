Fitch alerta para impacto do câmbio nas exportações O diretor-executivo da Fitch Ratings, Rafael Guedes, alertou que as exportações brasileiras podem perder competitividade no comércio internacional, em função da apreciação do real frente ao dólar - que neste ano já acumula queda de 14,88%. Nos últimos meses, apesar do crescimento da exportações, a Fitch observou que o volume (quantum) da vendas externas caiu, embora os preços tenham mantido a alta. "Se essa tendência for mantida por alguns meses, pode ser motivo de preocupação", afirmou. Desde 2003, Guedes disse que o Brasil vem perdendo competitividade no mercado internacional, mas nada semelhante ao período anterior a janeiro de 1999, quando o Brasil flutuou o câmbio. A apreciação do real, que ocorreu ao longo deste período, não prejudicou a competitividade dos produtos brasileiros.