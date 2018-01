Fitch alerta que metas de inflação são ambiciosas O diretor da área de risco soberano para América Latina da Fitch Ratings, Roger Scher, disse hoje que considerava que as metas de inflação do Banco Central para 2005 e 2006 são bastante agressivas. Ele disse que o Conselho Monetário Nacional deveria considerar revisá-las. A meta ajustada para este ano é de 5,1% e a de 2006 de 4,5%. Scher disse que as metas são ambiciosas, particularmente, quando se leva em conta que o Brasil tem um regime cambial tão flexível e que potenciais choques cambiais poderiam se traduzir em inflação mais alta. "De fato, o BC vem fortalecendo a credibilidade da política monetária ao elevar as taxas de juros significativamente e conseguir manter a inflação em trajetória mais baixa", disse. Ele lembrou que o País já enfrentou recentemente choques externos, como a disparada no passado recente dos preços do petróleo e das commodities e "também choques domésticos, com a alta dos preços de alimentos por conta de seca. Dado todos esses choques, o BC tem feito um bom trabalho".