Fitch diz que acordo com FMI terá impacto positivo O diretor para finanças públicas da agência de classificação de risco Fitch Ratings, Richard Fox, disse que o acordo com o FMI terá um impacto positivo nos próximos meses. Ele alertou, no entanto, que a conduta do próximo governo será o fator determinante para que novas situações de crise econômica sejam evitadas. "Está claro que com essa injeção de recursos, o país afasta os temores de que estaria à beira de um default e poderá atravessar com mais tranqüilidade o período eleitoral", disse Fox Agência Estado. "Mas para se ter uma avaliação das perspectivas de médio e longo prazo, será preciso ver, a partir de novembro, qual será a postura adotada pela nova administração". No início deste mês, a Fitch Ratings colocou o rating soberano do Brasil em observação negativa diante das contínuas condições desfavoráveis do mercado no País e do conseqüente impacto sobre os fundamentos de crédito do país. Hoje, diretores da agência, entre eles o responsável por dívidas soberanas da América Latina, Roger Scher, deverão manter uma série de contatos com integrantes da equipe econômica em Brasília para fazer uma avaliação da situação do país. Fox evitou comentar possíveis mudanças na classificação brasileira, mas afirmou que a ajuda financeira do FMI é "um fator positivo". O economista observou, no entanto, "que se não houvesse o ângulo eleitoral", o FMI dificilmente teria concedido uma ajuda de US$ 30 bilhões sem exigir maiores ajustes fiscais na economia brasileira. "Ao longo dos últimos três anos, o Brasil recebeu duas ajudas do Fundo para que o setor privado pudesse honrar seus compromissos externos", disse Fox. "A realidade é que enquanto o déficit fiscal não for reduzido e a economia obter crescimentos mais elevados, com aumento das exportações, essas situações de crise poderão ocorrer novamente." As atenções do mercado vão continuar concentradas, segundo ele, na sucessão presidencial e nos compromissos dos candidatos de oposição com os fundamentos macroeconômicos do País. "Essa crise parece ter tido o efeito positivo de acelerar a convergência dos candidatos em torno de alguns pontos básicos da economia, que serão fundamentais para os desembolsos do fundo no próximo ano", disse Fox. "O comportamento do próximo governo, principalmente no campo fiscal, será fundamental para sabermos sobre a sustentabilidade de longo prazo do país."