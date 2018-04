Fitch diz que SPB não reduz risco-Brasil Apesar de considerar a adoção do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) como um fator benéfico ao País, o diretor para instuições financeiras da agência de classificação de risco Fitch Ratings, Peter Shaw, não acredita que as novas regras possam ter um peso importante na redução da taxa de risco-Brasil, pelo menos a curto e médio prazos. "Trata-se sem dúvida de um avanço, mas o risco-Brasil é condicionado por outros fatores ", disse Shaw à Agência Estado. "No momento em que uma mudança como essa tiver um impacto no risco, isso significará que o Brasil atingiu outro estágio." Ele afirmou, no entanto, que o SPB é positivo para o País por dois motivos básicos: "Esse sistema limita os riscos do sistema financeiro e agiliza e barateia as negociações, beneficiando os integrantes do mercado.? Segundo Shaw, trata-se de mais um passo importante adotado pelo Banco Central para tornar mais transparente e sólido o sistema financeiro do país. "O fato de as autoridades reguladoras reconhecerem os riscos e tomarem as medidas apropriadas para tentar saná-los é muito positivo." Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"