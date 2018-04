Fitch fará conferência sobre Brasil na quarta-feira A agência de classificação de risco Fitch Ratings realizará teleconferência sobre o Brasil na próxima quarta-feira, às 11h30, horário de Brasília, para analisar os recentes acontecimentos e as perspectivas do País após o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Uma equipe da Fitch esteve em Brasília na semana passada mantendo contatos com a equipe econômica. No início deste mês, ao colocar a classificação soberana do Brasil em "observação negativa" por causa "das contínuas condições desfavoráveis do mercado no País", a agência informou que pretendia concluir o processo de observação num período relativamente curto.