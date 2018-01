Fitch mantém inalterados ratings do Bradesco A agência de classificação de risco Fitch manteve hoje inalterados os ratings do Bradesco, após o anúncio na segunda-feira passada de que o banco brasileiro está comprando o BBV do Brasil. Segundo a agência, o preço total da aquisição, R$ 2,63 bilhões, é um pouco superior ao patrimônio líquido do BBV Brasil (estimado pelo Bradesco em R$ 2,45 bilhões em 31 de dezembro de 2002). "O ágio de apenas 7,5% impactará apenas marginalmente na qualidade de capital do Bradesco", disse a Fitch. "Do mesmo modo, a consolidação do BBV Brasil apenas impactará marginalmente nos indicadores financeiros do Bradesco, propiciando um pequeno incremento do índice de imobilização, sendo que o aumento de capital acordado garante a manutenção do índice de capitalização." A agência observou que o Bradesco "tem demonstrado grande apetite por aquisições nos últimos anos", reforçando a sua posição de liderança no mercado brasileiro. "O banco tem adquirido ampla experiência em tais processos, integrando rapidamente as novas operações e, de forma geral, melhorando seus índices de eficiência", afirmou a Fitch. "Essa aquisição, quando concluída, ajudará a solidificar a robusta participação de mercado do Bradesco, agregando cerca de 11% em sua base de créditos e depósitos e expandindo os seus ativos em cerca de 12%." A Fitch salientou que o BBV Brasil, após a aquisição do Banco Excel Econômico em julho de 1998, pretendia ganhar rapidamente uma significativa participação de mercado no varejo brasileiro. "Mas os pricipais bancos privados brasileiros, no entanto, têm defendido e cada vez mais expandido suas participações de mercado, o que causou a reorganização das operações do BBV Brasil em mais de uma ocasião", disse a agência. "Assim, com a posição inicial modesta do Excel, apesar do significativo suporte da matriz, o BBV Brasil nunca conseguiu atingir uma forte presença no país." Segundo a Fitch, o negócio "inevitavelmente trará uma certa duplicidade de agências" dos dois bancos. Mas isso será "mitigado pelo fato do projeto de expansão do BBV Brasil, durante os anos 2000 e 2001, ter sido focado em agências pequenas, altamente informatizadas e bem localizadas."