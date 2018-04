Fitch mantém rating soberano do Brasil A agência de classificação de risco Fitch reafirmou nesta segunda-feira o rating soberano do Brasil, atualmente em "BBB-", assim como a perspectiva estável. Segundo a instituição, a decisão reflete, entre outros fatores, a manutenção das reservas internacionais do país em cerca de 200 bilhões de dólares, o que dá flexibilidade às autoridades e amortece os efeitos do atual choque externo. "Os indicadores do setor externo, melhorados pela estrutura de dívida do governo e pela sensatez das autoridades em lidar com as crescentes pressões domésticas, devido à crise internacional, dão suporte aos ratings", diz trecho do relatório. Ainda que seja afetado pelas condições mais adversas de liquidez e pelos preços declinantes das commodities, é improvável que o Brasil entre numa recessão, devido à natureza relativamente fechada da sua economia, acrescentou a Fitch. A agência decidiu também nesta segunda-feira manter rating e perspectiva do Peru, enquanto a perspectiva para a nota do México foi reduzida de estável para negativa, e o Chile foi alterado de positivo para estável. (Por Aluísio Alves)