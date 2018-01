Fitch rebaixa classificação do Chile A agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou a nota de risco de longo prazo em moeda local do Chile de AA- para A+. A Fitch, no entanto, manteve a nota de longo prazo em moeda estrangeira do Chile em A-. A perspectiva (outlook) permanece estável. De acordo com o comunicado da Fitch, o rebaixamento do rating em moeda local reflete preocupações que o fraco desempenho econômico recente do país poderá ser reflexo de fatores estruturais e não apenas de fatores externos e cíclicos. A Fitch acredita que se esses obstáculos estruturais ao crescimento se tornarem permanentes, então, a política fiscal terá de ser mais restritiva no futuro para garantir um desempenho forte da dinâmica da dívida pública e sustentar as elevadas taxas de poupança e investimentos do Chile.