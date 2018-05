Fitch rebaixa nota da França e cita aumento da dívida pública

LONDRES - A agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating de longo prazo em moeda estrangeira e local da França de AAA para AA+, com perspectiva estável. Ao mesmo tempo a Fitch manteve o rating de curto prazo em moeda estrangeira do país em F1+ e o teto-país em AAA.

Entre as razões para o rebaixamento, a Fitch comentou que agora prevê que a dívida bruta do governo geral atingirá o pico de 96% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2014 e diminuirá apenas gradualmente no longo prazo, chegando a 92% do PIB em 2017. Isso se compara com as projeções feitas em dezembro de 2012 pela agência de que a dívida atingiria um pico de 94% do PIB e depois recuaria para 90% até 2017.

"Os riscos para as projeções fiscais da agência tendem principalmente para o lado negativo, graças à perspectiva econômica incerta e à atual crise da zona do euro, mesmo assumindo que não haja fracasso no cumprimento da consolidação fiscal", afirmou a Fitch em comunicado, acrescentando que a proporção de dívida alta por mais tempo reduz o espaço fiscal para absorção de mais choques adversos.

A Fitch destacou, por outro lado, que apesar da perda do rating AAA, a França "tem um perfil de crédito extremamente forte". Segundo a agência, o rating do país tem suporte da economia rica e diversificada e da estabilidade política, bem como do histórico de estabilidade macrofinanceira, que inclui uma inflação baixa e estável.

"A perspectiva estável do rating indica que uma mudança na classificação soberana da França atualmente não é esperada dentro dos próximos dois anos, refletindo a tolerância maior aos riscos negativos no nível AA+", acrescentou a Fitch. Fonte: Dow Jones Newswires e Market News International.