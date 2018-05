Fitch rebaixa rating do Egito para B

"Existe uma grande incerteza sobre como os riscos resultantes do golpe militar vão se desenrolar no curto prazo e o eventual caminho para uma transição política pacífica. O ambiente político pode tornar mais difícil implementar as reformas fiscais e estruturais necessárias para garantir um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI)", diz a Fitch.

A Fitch estima que o déficit orçamentário do país no ano fiscal de 2013 deve atingir 13,5% do PIB, o maior entre todos os países analisados pela agência. A dívida pública deve saltar para 85% do PIB. "Quedas na receita do governo e o rápido crescimento de subsídios, benefícios e salários deterioraram significativamente a flexibilidade fiscal". Fonte: Dow Jones Newswires.