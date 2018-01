Fitch rebaixa ratings da Venezuela A agência de classificação de risco Fitch Rating rebaixou hoje a nota da Venezuela de "B" para "CCC+" em moeda estrangeira de longo prazo, de "B-" para "CCC" em moeda local de longo prazo e de "B" para "C" em moeda estrangeira de curto prazo. Segundo a Fitch, essas mudanças refletem pressões sobre as finanças do governo e as reservas internacionais, devido à severa paralisação da economia, particularmente no setor de petróleo, como conseqüência da greve nacional. A perspectiva dos ratings permanece negativa. Segundo a Fitch, a perspectiva financeira de curto prazo do governo venezuelano deteriorou-se dramaticamente no último mês, dada a perda de US$ 30 milhões por dia em receitas devido a greve nacional no setor de petróleo. "A recente perda de receita de petróleo combinada com redução nas receitas tributárias, que exclui o setor de petróleo, podem levar o governo a experimentar dificuldades financeiras já em março deste ano", afirma comunicado da agência. A Fitch estima que o governo venezuelano poderá enfrentar um buraco em suas necessidades de financiamento de até 7% do PIB em 2003, o que forçará as autoridades a fechar esse diferencial via redução do déficit, ou conseguindo financiamento adicional ou ainda realizando futuras trocas de dívidas. Segundo a Fitch, sem o retorno a uma situação de normalidade econômica, um ajuste fiscal ou um apoio financeiro externo substancial - o que deverá exigir melhoras na situação política, como também adoção de políticas econômicas saudáveis -, o governo venezuelano poderá procurar uma solução de troca de dívida em situação de estresse com instituições domésticas ou até mesmo uma moratória.