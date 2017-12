Fitch tira grau de investimento da Petrobrás

A agência de classificação de riscos Fitch retirou o grau de investimento da Petrobrás nesta quinta-feira, 17. A nota de crédito da estatal foi rebaixada de BBB- para BB+. A perspectiva é negativa, o que indica a possibilidade de um novo corte na nota.

A Fitch era a última entre as três grandes casas pela qual a Petrobrás ainda mantinha o chamado "selo de bom pagador". A estatal perdeu o grau de investimento pela Standard and Poor's em setembro deste ano, na esteira do rebaixamento do País pela agência. Em fevereiro, por conta dos prejuízos causado pela corrupção revelada pela Operação Lava Jato, a Moody's já havia rebaixado a nota da petroleira para o terreno especulativo.

Segundo a Fitch, a decisão afeta cerca de US$ 50 bilhões em dívida da Petrobrás International Finance Company, Petrobrás Global Finance e Petrobrás Argentina garantidas pela Petrobrás.

A decisão da Fitch ocorre um dia após a agência retirar o grau de investimento do Brasil. A redução da meta fiscal e a crise política foram dois dos fatores que contribuíram para a piora na avaliação da agência.