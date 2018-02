Fitoterápicos Flora Medicinal têm registro na Anvisa A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde cometeu um equívoco no último dia 8 de feveiro ao determinar a apreensão em todo o país dos produtos fitoterápicos do laboratório Flora Medicinal. A Anvisa afirmou que os medicamentos da empresa eram comercializados sem registro. Ao tomar conhecimento da matéria, a empresa entrou em contato com a Anvisa que reconheceu o erro e publicou uma resolução no Diário Oficial para restabelecer a venda dos produtos da Flora Medicinal. A assessoria de imprensa da Anvisa confirmou o erro e informou que a resolução de correção do equívoco foi publicada no Diário Oficial no último dia 13 de fevereiro. A Anvisa havia determinado a retirara do mercado dos seguintes produtos do laboratório Flora Medicinal: Astmoflora, Eczoflora, Hepatoflora, Ovarioflora, Passiflora, Rheumoflora e Viriflora. Segue abaixo lista dos fitoterápicos e seus respectivos números de registro. Produto Produto Registro Astmoflora 1.3707.0003 Eczoflora 1.3707.0012 Hepatoflora 1.3707.0014 Ovarioflora 1.3707.0022 Passiflora 1.3707.0024 Rheumoflora 1.3707.0027 Viriflora 1.3707.0031 Confira no link abaixo o comunicado em que a Anvisa cometeu o equívoco.