Flats estão sendo adaptados como apartamentos Um novo movimento surgiu no mercado imobiliário em São Paulo para reverter os problemas causados pela superoferta de produtos. Os prédios de flats estão passando por um processo chamado retrofit para que suas unidades sejam vendidas como residenciais. Algumas empresas já reformaram e venderam empreendimentos com a nova função. A forte concorrência com outros flats da Vila Olímpia levou a construtora Settin a mudar o perfil do Varietá, um edifício de 60 unidades construído em 1996. Com investimento de R$ 1 milhão, em fevereiro deste ano começou a fazer as adaptações nas áreas comuns, onde havia uma lavanderia e um restaurante. Assim o prédio perdeu a "cara de hotel". Dentro dos apartamentos só foi preciso trocar o carpete, pintar as paredes e fazer pequenos consertos. O resultado é que em 21 dias foram vendidos todos os apartamentos, com preço entre R$ 108 mil e R$ 278 mil, incluindo a decoração. Segundo o diretor da empresa, Guilherme França, quando funcionava como flat o Varietá tinha ocupação de 80% mas começava a ter dificuldade para competir com os vizinhos de preço menor. Com diária de R$ 120 para um quarto de 54 metros quadrados, maior que os flats mais novos, a empresa não tinha mais lucro. O consultor da área de informática José Eduardo Duri Rua foi um dos primeiros a comprar apartamento no prédio - um dos melhores, com três quartos e 128 metros quadrados. Tamanho perfeito para ele, a mulher e as duas filhas. "Por ter sido flat, o espaço é muito bem utilizado, não tem cubículos desnecessários", disse. O apartamento de Duri Rua é exceção - a maioria dos flats tem menos de 50 metros. Para o presidente da construtora Company e presidente do Conselho Consultivo do Sindicato da Habitação do Estado, Walter Lafemina, a adaptação dos flats vai atender o mercado que antes comprava quitinetes e apartamentos de um quarto. "As empresas estão usando a criatividade nesse período de readaptação para superar a situação de crise generalizada", afirma. Em março do ano que vem a Company vai entregar um prédio de flats com unidades modificadas. Cerca de 30% dos 170 apartamentos estão sendo ampliados para ficarem com 60 metros quadrados em vez dos 30 projetados. A idéia é que as unidades sejam vendidas para uso residencial e possam contar com a infra-estrutura de serviços de um prédio de flats. Essas mudanças também estão acontecendo nos empreendimentos vendidos a vários investidores. Segundo o presidente da Associação de Proprietários de Flats, Antônio Carlos Teixeira da Silva, outra saída que começa a ser adotada é a transformação das unidades em escritórios comerciais. "Como não dá para repassar o flat, os proprietários têm de procurar outras alternativas para evitar mais prejuízo", disse. De 1996 até 2000 foram lançados 106 prédios de flats na cidade. No ano passado, com a queda na demanda, foram apenas quatro.