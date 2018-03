Flávio Rocha deixará diretoria da Guararapes para concorrer à Presidência

O diretor vice-presidente e de Relações com Investidores da Guararapes Confecções, Flavio Gurgel Rocha, deixará a diretoria da empresa para concorrer à Presidência da República nas eleições deste ano.

Ele só exercerá suas funções nos cargos que ocupa na diretoria da companhia, até o término de seu mandato, no final de abril, informou a empresa.

"Em razão do tempo a ser depreendido no exercício das atividades de candidato à Presidência da República, a companhia informa (...) que Flavio Gurgel Rocha não será indicado para reeleição ao cargo de diretor de Relação com Investidores, de modo que seu substituto será eleito pelo conselho de administração da companhia em reunião a ser realizada em 27 de abril, data em que ocorrerá a Assembleia Geral Ordinária", diz a empresa.