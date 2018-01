Flexibilização das regras do FMI não é para agora, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse hoje que "não é para agora" a separação dos investimentos das despesas no cálculo do superávit primário das contas públicas. Palocci deu essa declaração ao chegar ao ministério para uma última reunião com a missão do FMI, que está no Brasil para a penúltima revisão do acordo. A flexibilização das regras do FMI é defendida por integrantes do governo para permitir que mais investimentos possam ser feitos nas áreas de infra-estrutura e social. Pelas regras do fundo, investimentos são considerados despesas no cálculo do superávit primário. Palocci evitou adiantar se o governo poderá sacar a próxima parcela do empréstimo concedido ao Brasil, caso o fundo aprove a revisão. "Não sabemos nem se o fundo vai aprovar. É tudo muito cedo", disse ele. O ministro também não fez comentários sobre avaliações de analistas econômicos, que consideram que o País precisará da renovação do acordo. "O papel dos analistas é analisar. O meu é tomar decisões", disse o ministro. Sobre a missão, o ministro disse que da parte do governo brasileiro, os dados foram fornecidos. "Mas a avaliação pode continuar. Normalmente as missões do fundo são de duas semanas. Essa pode ser que termine um pouco mais cedo", afirmou.