Flextronics vai demitir 527 funcionários na Suécia A Flextronics International Ltd, prestadora de serviços de fabricação, engenharia e soluções de transportes para companhias de tecnologia, anunciou que vai demitir 527 funcionários estabelecidos nas cinco fábricas da companhia na Suécia. A empresa justificou a decisão em virtude da baixa demanda no setor de telecomunicações. Sediada em Cingapura, emprega 70 mil pessoas em suas unidades instaladas em 28 países. No Brasil, tem instalações em Manaus (AM), Resende (RJ) e Sorocaba (SP).