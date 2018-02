Flórida pode estar perto de uma recessão por setor imobiliário A Flórida, que tem uma das taxas de desemprego mais baixas dos Estados Unidos, pode estar mergulhando numa recessão devido ao fim do boom imobiliário. "A Flórida está definitivamente fadada à recessão", disse o economista Chris McCarty, do Departamento de Pesquisa Econômica e Empresarial da Universidade da Flórida. "A desaceleração (do setor) imobiliário está atingindo o país inteiro, mas na Flórida é diferente." O Estado era o epicentro da explosão nos preços de imóveis dos EUA no começo da década, com empréstimos concedidos com poucas garantias e compras especulativas que sustentavam a demanda, segundo economistas e analistas do setor. O preço dos imóveis na Flórida, o quarto Estado mais populoso dos EUA, com 18 milhões de habitantes, também era puxado pelo crescimento populacional constante, situação que prossegue. Os preços subiram tanto que Miami e vários outros lugares da Flórida apareciam regularmente na lista de lugares com as maiores valorizações de imóveis residenciais. Mas a demanda habitacional da Flórida teve seu auge há bem mais de um ano, e o declínio agora afeta o crescimento do Estado, mesmo que a economia do país como um todo esteja aparentemente se recuperando --dados da sexta-feira indicam que o crescimento no segundo trimestre foi o maior desde o início de 2006. Alguns economistas notam que há um acúmulo de propriedades ainda à venda na Flórida e prevêem que as maiores perdas para a economia do Estado e as finanças dos consumidores ainda estão por vir. "Muitas das taxas ajustáveis de hipotecas na Flórida vão ser renegociadas no ano que vem", disse McCarty. "Até agora, os problemas foram com mutuários sem garantias, mas agora há preocupação de que parte das outras pessoas possa estar com problemas." Em junho, a Flórida tinha uma taxa de desemprego de 3,5 por cento (após ajuste sazonal), abaixo da taxa nacional de 4,5 por cento, e a menor entre os Estados mais populosos dos EUA. A redução no ritmo do mercado imobiliário aparece nos preços mais baixos do varejo, o que representa perda de 1 bilhão de dólares no faturamento do Estado, levando a Assembléia a marcar para setembro uma sessão para cortar gastos, segundo McCarty, que cita também uma redução na confiança do consumidor. "As pessoas estão saindo menos para comer fora, e isso está afetando o varejo. O verdadeiro impacto é sobre o gasto do consumidor." O Goldman Sachs avaliou em um relatório em maio que os problemas no setor imobiliário na Flórida poderiam reduzir o crescimento do Estado em 6 a 8 pontos percentuais. "O potencial de quedas mais fortes nos preços é também maior na Flórida do que em qualquer outro lugar do país", afirmou o economista Jan Hatzius no relatório.