Flutuação do peso pode começar na próxima semana O peso argentino pode começar a flutuar a partir da próxima semana, informou hoje cedo o diretor do Banco Central da República Argentina (BCRA), Aldo Pignanelli, a uma rádio argentina. De acordo com a agência DyN (Diários e Notícias), Pignanelli teria informado ainda que a flutuação será "suja", já que o BCRA intervirá no mercado sempre que seja necessário para manter o dólar em um valor e patamar "razoáveis". Pignanelli não quis, porém, antecipar outras medidas do plano econômico que vem sendo preparado pelo governo e que deverá ser anunciado neste sábado. O diretor do BC argentino indicou ainda que a equipe econômica vem estudando formas de "ajudar" as pessoas com dívidas acima de US$ 100 mil logo depois que a pesificação total da economia entrar em vigor. Ele disse que poderá ser implementado um mecanismo que permitirá a realização de transações, entre elas, as imobiliárias e a compra de bens duráveis, com certificados referentes aos depósitos a prazo fixo. Pignanelli rebateu ainda as críticas de economistas "neoliberais". "Se eles estão contra este sistema (flutuação), quer dizer que estamos indo muito bem. Vamos sair campeões com as medidas que serão anunciadas sábado", afirmou.