Fluxo cambial acumulado no ano é recorde da série histórica O fluxo cambial (entrada e saída de dólares no País) de 10 dias úteis de setembro estava positivo em US$ 2,598 bilhões, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). Isto significa que, em setembro, entraram mais dólares do que saíram. O valor já supera os US$ 1,291 bilhão de fluxo positivo registrado em todo o mês passado e está num patamar superior ao fluxo negativo de US$ 856 milhões registrado em igual período do ano passado. No acumulado do ano, o fluxo está positivo em US$ 29,511 bilhões. O número já é o maior da série histórica BC iniciada em 1982. Antes disso, o resultado de 1992 tinha sido o melhor da série. Naquele ano, o fluxo ficou positivo em US$ 20,771 bilhões. No ano passado, o fluxo ficou positivo em US$ 6,362 bilhões. No segmento financeiro, o fluxo cambial dos dez primeiros dias de setembro estava negativo em US$ 302 milhões, com US$ 6,198 bilhões de entradas e US$ 6,500 bilhões de saídas. Nas saídas, estão computadas as compras de dólares feitas pelo Tesouro Nacional para o pagamento de compromissos da dívida externa. Em igual período do ano passado, o fluxo financeiro estava negativo em US$ 2,607 bilhões, com um ingresso de US$ 3,495 bilhões e saídas de US$ 6,103 bilhões. No segmento comercial, o fluxo cambial de dez dias úteis estava positivo em US$ 2,900 bilhões, com US$ 5,783 bilhões de câmbio para exportação e US$ 2,883 bilhões para importação. No mesmo período de 2005, o fluxo comercial estava positivo em US$ 1,752 bilhões, com US$ 4,642 bilhões de exportações e US$ 2,890 bilhões de importações. Matéria alterada às 13h41 para acréscimo de informações