Fluxo cambial de abril é inferior a março em US$ 7,384 bilhões Apesar de positivo, o fluxo cambial (entrada e saída de moeda estrangeira no País) de abril foi inferior em US$ 7,384 bilhões ao registrado em março. A informação, divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central, detalhou que durante o mês passado entraram no País US$ 609 milhões, ao passo que no mês imediatamente anterior haviam sido captados US$ 7,993 bilhões. O resultado do mês passado foi maior tomando como base os US$ 531 milhões de abril de 2005. No período de janeiro a abril, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 18,301 bilhões. Em igual período do ano passado, o resultado positivo do fluxo cambial havia ficado em US$ 8,884 bilhões. No resultado de abril, o BC registrou um fluxo cambial financeiro (determinado pelas rolagens de dívidas e recursos para investimentos no mercado) negativo em US$ 2,715 bilhões, com US$ 13,844 bilhões de saídas e US$ 11,128 bilhões de ingressos. O saldo deficitário quebrou uma seqüência de dois meses consecutivos de números positivos. Em março, o saldo havia sido de US$ 2,456 bilhões. Já tomando como comparação o mesmo período do ano passado, quando o indicador ficou negativo em US$ 2,976 bilhões, o resultado é um pouco melhor. Comercial No comercial, abril ficou positivo em US$ 3,325 bilhões, com US$ 10,116 bilhões em exportação e US$ 6,792 bilhões para importação. O resultado é superior ao registrado no mesmo mês de 2005, quando o fluxo comercial tinha ficado positivo em US$ 3,507 bilhões, com US$ 8,846 bilhões em câmbio para exportação e US$ 5,339 bilhões para importação. O resultado também é maior quando se usa de referência março deste ano. No período, o fluxo comercial ficou positivo em US$ 5,537 bilhões.